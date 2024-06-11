رسميا.. استبعاد دي يونغ من قائمة هولندا لليورو

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، غياب فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة عن المنتخب خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة 2024.

وتعرض فرينكي دي يونغ لإصابة في مباراة ريال مدريد وبرشلونة في شهر أبريل الماضي، جعلته يغيب عن اليورو.

🚨 OFICIAL: Frenkie De Jong no jugará la Eurocopa con Países Bajos 🇳🇱

pic.twitter.com/DMzs3W5ItZ — Idolo Deportivo (@idolo_deportivo) June 10, 2024

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وستخوض هولندا مباراتها الأولى في يورو 2024 أمام بولندا، يوم 16 من الشهر الجاري، قبل أن تواجه فرنسا والنمسا في دور المجموعات.



وحقق منتخب "الطواحين" الفوز (4-0) اليوم على أيسلندا، في مباراته الودية الأخيرة قبل اليورو.



وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

المصدر:"وكالات"