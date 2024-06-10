كشف طبيعة إصابة مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد

كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم "الفراعنة" مصطفى محمد خلال لقاء غينيا بيساو (1-1) يوم الاثنين في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر مصطفى محمد لمغادرة الملعب بعد مرور 18 دقيقة فقط على انطلاق المباراة وذلك بعد تعرضه للإصابة.

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وقال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا في بيان نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في منصة "إكس"، إن مصطفى محمد تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، مضيفا أن اللاعب سيخضع لفحص بالأشعة غدا الثلاثاء بعد عودة بعثة "الفراعنة" إلى القاهرة.

🔴 محمد أبو العلا: إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة ويخضع لآشعة غدا بالقاهرة



كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية… pic.twitter.com/ZLQXXQNwAq — EFA.eg (@EFA) June 10, 2024

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين مصر وغينيا بيساو.

وتقدم ماما بالدي لصالح غينيا بيساو في الدقيقة 42، وأدرك محمد صلاح التعادل لمصر بحلول الدقيقة 70.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى ست نقاط في المركز الثاني.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم