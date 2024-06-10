إيطاليا تنهي تحضيراتها لكأس أوروبا بفوز صعب على البوسنة

اختتمت إيطاليا، حاملة اللقب، استعداداتها لنهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بفوز صعب على ضيفتها البوسنة 1-0 في إمبولي في مباراة دولية ودية.

وسجل لاعب وسط إنتر، دافيدي فراتيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة بيمناه "على الطاير" من مسافة قريبة إثر تمريرة من جناح يوفنتوس فيديريكو كييزا.

Davide Frattesi na 1⃣:0⃣ dla Włochów 💥



📺 Polsat Sport 3 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/h3UTwYgroY — Polsat Sport (@polsatsport) June 9, 2024

وهذه هي المباراة الودية الإعدادية الثانية لإيطاليا بعد الأولى مع تركيا الثلاثاء الماضي في بولونيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوقعت قرعة كأس أمم أوروبا 2024، إيطاليا في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتستهل إيطاليا مشوارها السبت المقبل بمواجهة ألبانيا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، قبل أن تلتقي إسبانيا في قمة المجموعة في 20 يونيو الحالي على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن، ثم تواجه كرواتيا في 24 منه على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ.

المصدر: وكالات