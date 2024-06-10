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موعد مواجهة الجزائر ضد أوغندا في تصفيات مونديال 2026

الرياضة

موعد مواجهة الجزائر ضد أوغندا في تصفيات مونديال 2026
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يواصل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة مضيفه الأوغندي اليوم الاثنين في الجولة الرابعة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "مانديلا الوطني" في العاصمة الأوغندية كامبالا.

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ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الماضية أمام غينيا (0-1).

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بالتساوي مع غينيا وأوغندا وموزمبيق، فيما تشغل بوتسوانا المركز الخامس مع ثلاث نقاط ويتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف عام 2026.

المصدر: RT

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