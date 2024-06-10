سيناريوهات "معقدة" لتأهل منتخب سوريا إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026

يحل منتخب سوريا غدا الثلاثاء ضيفا على نظيره الياباني في مباراة مصيرية لـ"نسور قاسيون" ضمن الجولة الأخيرة بالدور الثاني من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وبعدما فوتت فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل بخسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس بهدف قاتل (0-1)، تبدو سوريا أمام مهمة شاقة حين تواجه اليابان متصدرة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (خمسة انتصارات في خمس مباريات) والتي ضمنت تأهلها سلفا إلى الدو الثالث الأخير من التصفيات.

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ودخل منتخب سوريا لقاء الجولة الماضية ضد كوريا الشمالية ويكفيه التعادل كي يلحق باليابان لكن شباكه اهتزت في الوقت بدل الضائع بهدف سجله إل-غوان جونغ الذي منح بلاده أمل التأهل بعدما باتت متخلفة بفارق نقطة فقط عن "نسور قاسيون".

ويحتل المنتخب السوري وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن منتخب اليابان صاحب الصدارة، والذي ضمن التأهل لكأس آسيا وبلوغ الدور الثالث لتصفيات مونديال 2026.

بينما يشغل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد ست نقاط يليه منتخب ميانمار في المركز الرابع الأخير بنقطة يتيمة.

وما يزيد من صعوبة سوريا أن اليابان خرجت منتصرة من الجولات الخمس الماضية، آخرها بخماسية نظيفة على ميانمار التي تبدو في متناول كوريا الشمالية تماما، لاسيما أنها خسرت أمام الأخيرة 1-6 في لقاء الذهاب.

ونستعرض في هذا الرصد سيناريوهات تأهل منتخب سوريا إلى كأس آسيا 2027 والدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026:

- سيتأهل منتخب سوريا مباشرة في حال فوزه على مضيفه الياباني بقطع النظر عن نتيجة كوريا الشمالية في مباراتها أمام ميانمار.

- في حال التعادل مع اليابان، سيحتاج المنتخب السوري إلى تعادل كوريا الشمالية أو خسارتها أمام ميانمار.

- في صورة الخسارة، سيحتاج "نسور قاسيون" إلى خسارة منتخب كوريا الشمالية في مباراته ضد ميانمار، أو تعادله، وحينها يتم تحديد المتأهل من خلال احتساب فارق الأهداف للمنتخبين المتنافسين (كوريا الشمالية وسوريا).

المصدر: RT