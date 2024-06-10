مبابي ينهي الجدل حول إصابته بكلمتين

أثار كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا رعب جمهور الديوك بسبب أنباء إصابته قبل أيام من انطلاق اليورو.

وظهر مبابي بشكل جيد أمام لوكسمبورغ، الأسبوع الماضي، حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين لكنه جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة كندا بسبب الإصابة، واكتفى بالدخول في آخر ربع ساعة من المباراة.

Mbappé entro los últimos minutos y casi revienta el partido en el último segundo a pase de Camavinga, que fácil lo hace todo. pic.twitter.com/dS6YXgn9OV — Trunks (@trunksRM) June 9, 2024

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، حرص مبابي على طمأنة الجميع بعد مباراة كندا على حالته، حيث قال كيليان للصحفيين في المنطقة المختلطة: "أنا بخير".



كما صرح ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، عقب المباراة قائلا: "كان لدى مبابي مشكلة صغيرة بسبب ورم دموي نتيجة لكدمة.. لم يتمكن من التدرب يوم السبت لأن الورم كان منتفخا جدا، ثم شعر بتحسن يوم الأحد بعد تلقي العلاج، وأراد اللعب لمدة 15 دقيقة".



وكانت وسائل الإعلام الفرنسية زعمت في الأيام القليلة الماضية أن كيليان مبابي يعاني من آلام في الظهر وكدمة في الركبة.

المصدر: "وسائل إعلام"