ضربة فنية قاضية "مزيفة".. مقاتل يحتج على قرار الحكم (فيديو)
شهد النزال الرئيسي لبطولة "UFC on ESPN 57" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الذي جرى يوم الأحد، في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، قرار تحكيميا مثيرا للجدل.
وجمع النزال بين المقاتل الفرنسي، نصر الدين إيمافوف، المنحدر من جمهورية داغستان الروسية، والأمريكي جاريد كانونير، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة.
ووجه المقاتل الفرنسي عدة لكمات قوية ومؤثرة لخصمه، ليتدخل الحكم ويوقف النزال، بالرغم من عدم سقوط المقاتل الأمريكي، الذي احتج على القرار المثير للجدل، وسط إطلاق الجماهير صيحات الاستهجان على هذا القرار أيضا.
🚨 Jason Herzog stops the fight as Nassourdine Imavov gets the TKO win over Jared Cannonier! 😳— BlockPicks (@BlockPicks_gg) June 9, 2024
Incredible scenes as it seemed like an early stoppage! 😮💨
What did you guys think about this stoppage? 🤔
🎥: @ufcpic.twitter.com/OHu3PAnER0
Il entre enfin dans le TOP 5 💪— UFC France (@UFCFRA) June 9, 2024
🇫🇷 Nassourdine Imavov s'impose par TKO au 4ème round ! pic.twitter.com/TjxwdGydiv
وحقق نصر الدين إيمافوف (29 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.
بينما مني جاريد كانونير (40 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 فوزا.
المصدر: RT