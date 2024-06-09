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ضربة فنية قاضية "مزيفة"..  مقاتل يحتج على قرار الحكم (فيديو)

الرياضة

ضربة فنية قاضية
Legion-Media
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شهد النزال الرئيسي لبطولة "UFC on ESPN 57" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الذي جرى يوم الأحد، في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، قرار تحكيميا مثيرا للجدل.

وجمع النزال بين المقاتل الفرنسي، نصر الدين إيمافوف، المنحدر من جمهورية داغستان الروسية، والأمريكي جاريد كانونير، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة.

ووجه المقاتل الفرنسي عدة لكمات قوية ومؤثرة لخصمه، ليتدخل الحكم ويوقف النزال، بالرغم من عدم سقوط المقاتل الأمريكي، الذي احتج على القرار المثير للجدل، وسط إطلاق الجماهير صيحات الاستهجان على هذا القرار أيضا.

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وحقق نصر الدين إيمافوف (29 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.

بينما مني جاريد كانونير (40 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 فوزا.

المصدر: RT 

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