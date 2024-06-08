منتخب الدنمارك يقهر نظيره النرويجي بقيادة هالاند

تغلب المنتخب الدنماركي على ضيفه النرويجي (3-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن استعداداته لخوض نهائيات "يورو 2024" في ألمانيا.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، بيير إميل هوبيرغ، ويانيك فيسترغارد، ويوسف بولسن، في الدقائق (12، 21، 90) على الترتيب.

بينم سجل المهاجم النرويج إيرلنغ هالاند هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "Brøndby Stadium" بمدينة بروندبي الدنماركية.

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وحقق منتخب الدنمارك بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ضمن استعداداته لخوض "يورو 2024"، بعد الأول على ضيفه السويدي (2-1) في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي.

كما فاز المنتخب النرويجي على نظيره منتخب كوسوفو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الدولي الودي، الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء الماضي أيضا، أحرزها نجمه إيرلنغ هالاند "هاتريك".

يذكر ان منتخب الدنمارك مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره السلوفيني يوم الأحد 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة (C) التي تضم أيضا منتخبي إنجلترا وصربيا.

المصدر: RT