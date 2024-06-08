كيفن دي بروين يراوغ الأندية السعودية

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، بأن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، خدع الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدماته.

ويرتبط كيفين دي بروين (32 عاما) بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025.

ووفقا لصحيفة "ليكيب l'équipe"، فإن دي بروين يبوح لعائلته في جلساته الخاصة بأنه يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي.

جاء ذلك عكس التصريحات التي أدلى بها النجم البلجيكي مؤخرا، والتي توحي باقترابه من الرحيل.

وقال دي بروين في تصريحات سابقة "عندما أكون في هذا العمر، يجب الانفتاح على كل شيء مثل الانتقال إلى الدوري السعودي".

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وأضاف: "أنت تتحدث عن مبالغ ضخمة في المرحلة الأخيرة من مسيرتك، يجب التفكير في ذلك. زوجتي تعتقد أن المغامرة التي تخرج عن المألوف أمر جيد، وبالتالي يجب أن أفكر في مستقبلي".

وأشار دي بروين: "إذا لعبت في السعودية لمدة عامين، سأتمكن من كسب مبلغ لا يصدق، قبل ذلك كان علي اللعب لمدة 15 عاما، ولم أصل ربما إلى هذا المبلغ بعد".

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أنه رغم اقتراب عقد دي بروين على نهايته، إلا أن إدارة نادي مانشستر سيتي لم تجر محادثات معه بشأن التجديد حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام