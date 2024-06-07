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تشيلسي يعلن التعاقد مع أول صفقة للموسم الجديد

الرياضة

تشيلسي يعلن التعاقد مع أول صفقة للموسم الجديد
AFP
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أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع المدافع توسين أدارابيويو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل 2024-2025.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانا قال فيه: "يسر تشيلسي أن يعلن أن قلب الدفاع توسين أدارابيويو سينضم إلى النادي قبل موسم 2024-25".

وأضاف: "وقع اللاعب البالغ 26 عاما عقدا مدته أربع سنوات – يبدأ في الأول من يوليو قادما من فولهام".

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بعد التوقيع مع البلوز، قال توسين: "تشيلسي ناد كبير وهذه لحظة رائعة بالنسبة لي، لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك.

وأكمل: "أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى المساعدة في دفع النادي في الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه".

شارك توسين في 45 مباراة في الدوري الممتاز منذ عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وساعدهم على احتلال المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي في الموسمين الماضيين.

المصدر: "وكالات"

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي