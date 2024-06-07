لماذا رفض ماسيمليانو أليغري العرض السعودي "المغري"؟

ذكرت تقارير صحفية أن ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق رفض فكرة التدريب في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الإعلامي نيكولو شيرا أعلن في وقت سابق عن أن أليغري رفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو في الموسم من جانب أحد الأندية السعودية.

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وكشفت شبكة "سكاي سبورت" عن أن السبب الأول وراء رفض أليغري العرض السعودي هو مدته، حيث تم عرض عليه عقدا لمدة 3 سنوات.

والسبب الآخر وراء رفض أليغري للعرض السعودي، هو رغبته في التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من عدم تلقيه عرضا ملموسا حتى الآن.

وكانت بعض التقارير أكدت على أن أليغري مرشح لتدريب ميلان، ولكن اقترب البرتغالي باولو فونسيكا من تدريبه بعدما رحل عن ليل الفرنسي، مع استبعاد ماسيمليانو فكرة تدريب لاتسيو حاليا.

وأقيل أليغري مؤخرا من تدريب يوفنتوس عقب التتويج بلقب الكأس، بعدما دخل في مشادة مع المدير الرياضي للنادي.

المصدر: "وسائل إعلام"