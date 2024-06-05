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إيطاليا تخيب الآمال استعدادا لـ يورو 2024

الرياضة

إيطاليا تخيب الآمال استعدادا لـ يورو 2024
AFP
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استهلت إيطاليا استعداداتها النهائية للدفاع عن لقبها بطلة لكأس أوروبا بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفتها تركيا، الثلاثاء على ملعب "ريناتو دالارا" في بولونيا في مباراة دولية ودية.

وفرضت إيطاليا أفضليتها على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة على مرمى الأتراك الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عن طريق كان أيهان في الدقيقة 24 عندما قابل كرة عرضية بضربة رأسية علت العارضة.

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واستمرت محاولات المنتخبين لكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بدون فائز وبدون أهداف.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره البوسنة والهرسك الأحد المقبل في آخر مبارياته الودية استعدادا لـ يورو 2024.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية بـ يورو 2024 رفقة منتخبات إسبانيا، تركيا وألبانيا، فيما جاءت تركيا في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وجمهورية التشيك وجورجيا.

المصدر:RT

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