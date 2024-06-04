"كاف" يكشف عن روزنامة بطولات الأندية القارية للموسم الجديد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن بعض التفاصيل المتعلقة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2024-2025.

وأكد "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الدور التمهيدي للبطولتين سيبدأ في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أغسطس 2024، على أن تجرى منافسات دور المجموعات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024، فيما ستقام أدوار خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بدءا من شهر مارس وحتى مايو 2025.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن 12 اتحاد عضو وهم الأعلى ترتيبا وفقا لتصنيف "كاف" يمكنهم المشاركة بفريقين في كل من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وهم: مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، السودان، أنغولا، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا وتنزانيا.

وذكر "كاف" أنه فتح مرحلة تسجيل الاتحادات الأعضاء لأنديتها المتأهلة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

حان وقت تصفيات المونديال 🏆⚽️



إليكم تذكير بترتيب مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة 👇#WCQpic.twitter.com/dsWemN95F1 — CAF - عربي (@caf_online_AR) June 3, 2024

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وختاما أوضح الكاف أنه لن يوجد دور تمهيدي ثان في كأس الكونفدرالية حيث سيتم إلغاؤه، فيما أن الأندية المقصاة من الدور الثانية بدوري أبطال إفريقيا لن تتحول للمشاركة في كأس الكونفدرالية، أما الأندية المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني لتلك البطولة الأخيرة ستخوض مباشرة دور المجموعات في المسابقة.

يذكر أن الأهلي المصري توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بانتصاره على الترجي التونسي في النهائي.

أما بطولة كأس الكونفدرالية، فتوج بها للمرة الثانية نادي الزمالك المصري بانتصاره على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

المصدر: "وسائل إعلام"