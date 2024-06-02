الروسي بيفول يهزم الليبي مالك الزناد بالضربة الفنية القاضية (فيديو)

تغلب بطل العالم في الوزن الثقيل الخفيف الملاكم الروسي دميتري بيفول على الليبي مالك الزناد بالضربة الفنية القاضية في نزال جمعهما يوم الأحد ضمن حدث "5VS5" في السعودية.

واستمر النزال حتى الجولة السادسة عندما وجه بيفول لكمات قوية ومتتالية لمنافسه الليبي ليتدخل الحكم ويوقف المعركة معلنا فوز الملاكم الروسي.

Dmitry Bivol vs Malik Zinad Fight Highlights | 5 vs 5: Queensberry vs Matchroom 🥊 pic.twitter.com/UpeDf4flBJ — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) June 2, 2024

واحتفظ بيفول بذلك على حزامه في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الخفيف الثقيل، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم.

بطل العالم في الوزن الثقيل الخفيف "ديمتري بيفول" ينتصر على الملاكم الليبي “مالك زيناد ” في نزال تاريخي 🥊🔥



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في المقابل، مني الزناد بهزيمته الأولى بعد أن حقق 22 انتصارا.

المصدر: RT