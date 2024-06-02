لعنة الإصابات تضرب منتخب سوريا قبل مواجهتين مفصليتين في تصفيات مونديال 2026

واصلت لعنة الإصابات ضرب منتخب سوريا قبل مباراتيه الحاسمتين مع كوريا الشمالية واليابان في الجولتين الأخيرتين للمجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

فبعد تأكد غياب المدافع أيهم أوسو (قادش الإسباني) بداعي الإصابة والمهاجم محمود الأسود الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إصابة لاعب الوسط داليهو ايراندوست لاعب برومابويكارما السويدي وتم تعويضه بمهاجم غيفلي السويدي أنطونيو يعقوب.

كما تم تعويض غياب محمود الأسود بمدافع الوحدات الأردني خالد كردغلي.

يذكر أن سوريا ستلتقي مع كوريا الشمالية في لاوس في السادس من يونيو الجاري قبل أن تواجه اليابان في هيروشيما في الـ11 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط خلف اليابان 12 نقطة مقابل ثلاث نقاط لكوريا الشمالية في المركز الثالث ونقطة واحدة لميانمار في المركز الرابع الأخير.

المصدر: وكالات