تأجيل نزال تايسون ضد جايك بول

تأجلت عودة الأمريكي مايك تايسون إلى حلبة الملاكمة لمواجهة مواطنه صانع المحتوى على يوتيوب جايك بول بسبب مشاكل صحية واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بحسب ما ذكر منظمو النزال.

واحتاج تايسون (57 عاما) إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس الأحد الماضي، بعد أن اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله ضد بول الذي كان من المقرر أن يقام في تكساس في 20 يونيو الحالي.

وقال منظمو النزال يوم السبت في بيان، إن تايسون نصح بالقيام بالحد الأدنى من التدريبات في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد متابعة مع الأطباء الخميس الماضي، كاشفين أن الملاكم كان يعاني من "تأجج القرحة".

وأضاف البيان "حصل تايسون على توصية بأن يقوم بالحد الأدنى من التمارين الخفيفة في الأسابيع المقبلة، ثم يعود إلى تمارين كاملة دون قيود".

وتابع البيان "مايك وجايك كلاهما على اتفاق أنه من العادل حصول الرياضيين على وقت متساو للاستعداد لهذا النزال المهم وقدرة المنافسة على أعلى مستوى".

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks.



The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE — Netflix (@netflix) May 31, 2024

وسيحدد في السابع من يونيو الجاري موعدا جديدا للنزال الذي ستنقله منصة البث التدفقي "نتفليكس" لـ270 مليون مشترك، من ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس.

وسيكون النزال عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وستحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.

وفاز تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي" بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990، قبل نحو 10 أعوام من ولادة الـ"يوتيوبر" بول البالغ حاليا 27 عاما.

المصدر: وكالات