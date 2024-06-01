"أريد مساعدة الناس".. مونسون يبدي رغبته في أن يصبح نائبا في مجلس الدوما

قال البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" جيف مونسون، إنه لا يزال يريد أن يصبح نائبا في مجلس الدوما الروسي لرغبته في مساعدة الناس.

وأوضح مونسون المولود في الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الجنسية الروسية في العام 2018: "نعم، أود حقا أن تجرى انتخابات مجلس الدوما في غضون عامين، فلماذا أريد ذلك؟ لأنني أريد مساعدة الناس".

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وتابع خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي": بالنسبة لي، هذا أمر جدي ومهم جدا".

وأكد أنه بالإضافة إلى تأسيس مدارس رياضية، بما في ذلك للاجئين، فإنه أيضا يعمل على بناء ملاجئ للمشردين.

يذكر أن جيف مونسون (53 عاما) بطل العالم في رياضة جيو جيتسو وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقا، ولد في 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقضى مونسون معظم حياته المهنية تحت العلم الأمريكي، لكنه أعلن في مارس 2013 عن استعداده لتغيير جنسيته إلى الروسية.

وفي عام 2018، حصل مونسون على جواز سفر روسي، وفي سبتمبر من نفس العام تم انتخابه لعضوية مجلس نواب منطقة في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

وانتقل مونسون في العام 2020 إلى أوفا وافتتح مدرسة للجوجيتسو والمصارعة هناك، وفي سبتمبر 2023 أصبح نائبا في برلمان جمهورية باشكيريا الروسية عن حزب "روسيا الموحدة".

المصدر: نوفوستي