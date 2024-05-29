تعيين كيرجاكوف مدربا لنادي كيرات الكازاخستاني

تم تعيين المهاجم الروسي ألكسندر كيرجاكوف في منصب المدير الفني لنادي كيرات الكازاخستاني بكرة القدم.

ولم يتم الإعلان عن بنود الصفقة حتى الآن، وحل كيرجاكوف خلفا للمدرب الكازاخي كيريل كيكر، الذي ترك منصبه في 29 أبريل الماضي.

وجاء في بيان النادي: "هذا العام، أكمل كيرجاكوف فترة تدريبه في نادي إشبيلية الإسباني وإنتر الإيطالي، نرحب بألكسندر أناتوليفيتش في الفريق ونتمنى له نجاحا كبيرا".

ويحتل كيرات المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي، برصيد 15 نقطة في 9 مباريات.

ويبلغ كيرزاكوف 41 عاما، وآخر عمل له كان مع سبارتاك سوبوتيتسا الصربي الذي رحل عنه في نوفمبر 2023.

وعمل كيرجاكوف في أندية كارميوتيسا القبرصي وباريس نيجني نوفغورود وتومسك تومي.

المصدر: RT