باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم الحارس الروسي سافونوف

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبرم اتفاقا لضم الحارس الروسي الدولي ماتفي سافونوف من كراسنودار.

وكتب رومانو على حسابه في منصة "إكس": "ماتفي سافونوف إلى باريس سان جيرمان، ها نحن ذا!".

🚨🔴🔵 Matvey Safonov to Paris Saint-Germain, here we go!



Agreement sealed for Russian GK to join PSG from Krasnodar as revealed on Sunday.



€20m package agreed, add-ons included.



Contract until June 2029 for Sazonov who’s set to sign after medical tests. pic.twitter.com/Pkaufy4Gst — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

وأضاف: "تم إبرام اتفاق مع حارس المرمى الروسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان من كراسنودار كما تم الكشف عن ذلك الأحد الماضي".

وأوضح أن الصفقة ستكلف النادي الباريسي 20 مليون يورو مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشمل المكافآت أيضا.

وكشف الخبير الإيطالي أن سافونوف (25 عاما) سيوقع بعد تجاوزه الفحوصات الطبية اللازمة عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان سان جيرمان حتى يونيو 2029.

ومن جانبه، كشف الصحفي في شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فابريس هوكينز عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الثلاثاء، أن سافونوف وصل إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لسان جرمان بعد حصوله على الضوء الأخضر من فريقه الروسي.

🚨BREAKING



❗️🇷🇺Matvey Safonov est à Paris et va passer sa visite médicale prochainement. Le gardien a eu le feu vert du FK Krasnodar pour voyager



🔹Accord total entre les clubs

🔹Contrat de 5 ans pic.twitter.com/aSBaBn6EdM — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 28, 2024

وأضاف أن عقد الحارس الدولي الروسي سيمتد لخمسة مواسم مع سان جيرمان.

المصدر: "RMC Sport" + فابريزيو رومانو