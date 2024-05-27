الدوري المصري.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات وفوز تاسع تواليا لبيراميدز

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات في الدوري المصري بفوزه على مضيفه الاتحاد السكندري 2-0 يوم الاثنين في المرحلة الـ25، فيما حقق بيراميدز فوزه التاسع تواليا بتغلبه على الجونة 1-0.

في المباراة الأولى، سجل ناصر ماهر في الدقيقة 30 والتونسي سيف الدين الجزيري (58) هدفي الزمالك الذي حقق فوزه الثامن في المسابقة هذا الموسم.

وعوض الزمالك المنتشي بتتويجه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، تعثره أمام مودرن فيوتشر 1-1 في المرحلة الماضية، رافعا رصيده الى 28 نقطة من 17 مباراة في المركز الـ12، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، واصل بيراميدز مسلسل انتصاراته حين تغلب على الجونة 1-0 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 مستغلا ارتباكا دفاعيا داخل منطقة جزاء الجونة.

وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه مروان حمدي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق بيراميدز فوزه التاسع على التوالي في الدوري والـ16 في 22 مباراة رافعا رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الجونة عند 30 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: وكالات