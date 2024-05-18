الكشف عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر بعد نهاية موسمه مع ليفربول

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات جديدة بشأن انضمام نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب المصري في يونيو المقبل، مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح خسر رسميا بطولة الدوري الإنجليزي ولديه مباراة أخيرة في الدوري (غدا الأحد)، وبعدها سيحصل على فترة راحة".

هل انتهت المشكلة والأزمة؟ .. شوبير ينفرد بموقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل #ملعب_ONTimepic.twitter.com/nVtpGBeElt — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2024

وأضاف: "صلاح سينضم لمعسكر المنتخب الوطني المقبل بشكل مؤكد، والأمور عادت لوضعها الطبيعي بعدما تحدث عنه (مدرب منتخب مصر) حسام حسن بشكل جيد".

وكان صلاح قد غاب عن القائمة الأخيرة للمدرب حسام حسن، التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).

ويلتقي "الفراعنة" في التوقف الدولي المقبل مع بوركينا فاسو (4 نقاط) بالقاهرة في السادس من يونيو في الجولة الثالثة ثم خارج أرضه مع غينيا بيساو (4 نقاط) بعدها بأربعة أيام ضمن الجولة الرابعة.

وتضم المجموعة أيضا منتخب إثيوبيا.

المصدر:OnTime Sports