النصر يواجه الهلال في موقعة قوية بالدوري السعودي

يسعى النصر إلى إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بجاره وغريمه الهلال المتوج باللقب عندما يستضيفه اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض في قمة المرحلة الـ32 من الدوري السعودي.

وحسم الهلال لقب الدوري الـ19 في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية معززا موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة من دون خسارة بـ29 فوزا بينها 24 متتاليا وتعادلان، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى الفريقين خصوصا النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.

غدًا نلتقـي في ملعبنا 💛 pic.twitter.com/ZLFePi9dGZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 16, 2024

كما أن ديربي اليوم الجمعة يعتبر بروفة قبل أسبوعين من مواجهة النصر والهلال في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

ومن جهته، يمني الهلال النفس بتكرار إنجازه في موسم 2010-2011 عندما توج بطلا للدوري السعودي دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

وستشهد المباراة مواجهة بين متصدر لائحة هدافي الدوري نجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 هدفا) ومطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (26).

ويحتاج كل من رونالدو وميتروفيتش إلى تسجيل هدفين لتحطيم رقمين قياسيين، الأول في عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري والذي حققه مهاجم الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) موسم 2018-2018 عندما كان يدافع عن ألوان النصر، والثاني في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم في صفوف الهلال والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس (28 هدفا) موسم 2019-2020.

المصدر: وكالات