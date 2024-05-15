أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تصوت على مقترح لإلغاء تقنية "الفار"

ستجري رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مطلع يونيو المقبل تصويتا على إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" من المسابقة بداية من الموسم المقبل.

وقد بدأ الدوري الإنجليزي في الاستعانة بتقنية "الفار" في 2019 إلا أن حالات جدلية عديدة حدثت في الموسم الحالي زادت من انتقاد هذه التقنية ما حدا بعض الأندية والجماهير على التشكيك في نزاهتها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

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وأشارت الشبكة إلى أنه تم الآن تقديم مقترح رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل نادي وولفرهامبتون يدعو إلى إلغاء تقنية "الفار" بداية من الموسم المقبل.

وطالب وولفرهامبتون بإجراء تصويت على إلغاء التقنية في اجتماع ممثلي الأندية في السادس من يونيو المقبل.

وحذر وولفرهامبتون من أن نظام مراجعة القرارات (تقنية الفار) "يقوض قيمة العلامة التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز"، وأضاف في بيان: "إن إدخال تقنية الفار في موسم 2019/20 كان قرارا تم اتخاذه بحسن نية ويحقق مصلحة كرة القدم والدوري الممتاز".

وأردف: "ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى العديد من العواقب السلبية غير المقصودة التي تضر بالعلاقة بين المشجعين وكرة القدم، وتقوض قيمة العلامة التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز".

المصدر: "سكاي سبورتس"