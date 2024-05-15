في واحدة من أبرز المفارقات في الدوري السعودي.. نيمار يتصدر معدل صناعة الفرص (فيديو)

في رقم يلفت الأنظار، يتصدر النجم البرازيلي نيمار، قائمة اللاعبين الأعلى في معدل صناعة الفرص في فريقه الهلال، قبل الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري وذلك رغم غيابه منذ الجولة الثامنة.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال السعودي منذ أكتوبر 2023 بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي التي أنهت موسمه في وقت مبكر، أثناء مشاركته في مواجهة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل إصابته، لعب نيمار ثلاث مباريات فقط في دوري روشن السعودي بعد توقيعه للهلال مطلع الموسم الجاري، صنع خلالها تسعة فرص وتمكن زملاؤه من تحويل اثنتين إلى أهداف.

نيمار الأعلى في صناعة الفرص 🔝



الساحر البرازيلي أصبح الأكثر بين زملائه في الهلال 🇧🇷



9 فرص في 3 مباريات ⚽️



#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/CFvx9CfTYU — دوري روشن السعودي (@SPL) October 4, 2023

وبلغ معدل صناعة الفرص لنيمار في الهلال، ثلاث فرص في المباراة الواحدة، أكثر من زميله البرتغالي روبن نيفيز في المعدل (صنع نيفيز 61 فرصة، بمعدل 2.03)، لكن الملفت أن نيمار الأكثر في معدل صناعة الفرص بين لاعبي الدوري السعودي أيضا، خلف الإسباني ألفارو ميدران (92 فرصة بمعدل 3.17 فرصة في المباراة الواحدة)، في قائمة تضم 388 لاعبا.

وتفوق نيمار بمعدله في صناعة الفرص على لاعبين بارزين مثل الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي (91 فرصة بمعدل 2.93 فرصة للمباراة).

يذكر أن نيمار بدأ مراحله العلاجية الأولى في البرازيل، ثم عاد خلال فبراير الماضي إلى ناديه الهلال لمواصلة برنامجه العلاجي، وظل قريبا من الفريق الذي توج مؤخرا بلقب الدوري السعودي.

المصدر: موقع دوري روشن السعودي