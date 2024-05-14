مارتينيز يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الخلفي بأهداف عكسية

دخل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الخلفي بعدما سجل هدفا في مرماه خلال لقاء فريقه أستون فيلا وليفربول أمس الاثنين في الجولة الـ37 من المسابقة.

وبكر ليفربول بالتسجيل عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة إلى هارفي إيليوت المتوغل داخل المنطقة فرفعها عرضية ارتطمت بكتف المدافع الإسباني باو توريس وحاول مارتينيز التقاطها فأفلتت من بين يديه قبل أن يتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.

3 - Emiliano Martínez has scored three own goals in his Premier League career, the most of any goalkeeper in the competition's history. Misjudged. pic.twitter.com/WTM9EXyq0W — OptaJoe (@OptaJoe) May 13, 2024

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم "فقد سجل إيميليانو مارتينيز ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الحارس صاحب أكبر عدد من الأهداف العكسية في تاريخ المسابقة".

Emi Martínez is the first goalkeeper in the competition's history to score three Premier League own goals. 🙃 pic.twitter.com/Q8e4oLhoDH — Squawka (@Squawka) May 13, 2024

ومن جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مارتينيز بات أول حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه بـ"البريميرليغ".

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي فيما عزز ليفربول موقعه في المركز الثالث مع 79 نقطة.

المصدر: "أوبتا" + "سكواكا"