رسميا.. لوس أنجلوس يضم جيرو من ميلان

أعلن لوس أنجلوس الأمريكي تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي ميلان في 30 يونيو المقبل، وذلك بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي.

وقال المدير العام في لوس أنجلوس، جون ثورينغتون يوم الثلاثاء "ما رأيناه في أوليفييه جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلا من أجل إيجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية".

وتابع "يلعب في منتخب فرنسا ومع نادي ميلان في أسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لكافة هذه الأسباب".

Olivier Giroud is Black & Gold.



📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

وكان جيرو (37 عاما) أعلن رحيله رسميا عن ميلان أمس الاثنين من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد واكتفى بالقول إنه سينتقل للعب في الدوري الأمريكي الشمالي.

وقال جيرو في مقطع فيديو نشر على حساب ناديه ميلان في منصة "إكس": "سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في بطولة أمريكا الشمالية".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي (57 هدفا): "أنا فخور جدا بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية. قصتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائما في قلبي".

Bienvenue à Los Angeles, Oli.



Another World Cup Champion joins the club 🏆 pic.twitter.com/dEAYQrjWjB — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

وسجل جيرو الذي لعب مع مونبلييه الفرنسي (2010-2012) وأرسنال الإنجليزي (2012-2018) وجاره تشيلسي (2018-2021)، 38 هدفا في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021، بينها 14 هذا الموسم.

وفاز جيرو مع ميلان بلقب الدوري عام 2020 ويخوض مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر والأسود في 25 مايو الحالي في "سان سيرو" ضد ساليرنيتانا.

المصدر: وكالات