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رسميا.. نجم مانشستر يونايتد يعلن الرحيل

الرياضة

رسميا.. نجم مانشستر يونايتد يعلن الرحيل
AFP
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل الفرنسي رافاييل فاران نجم الفريق عن صفوف الشياطين الحمر، مع نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، فيديو عبر حسابه على منصة "x"، يؤكد رحيله عن الشياطين الحمر بشكل رسمي.

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وكان فاران انضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2021 قادما من ريال مدريد، وتم تقديمه للجماهير قبل المواجهة الافتتاحية للفريق ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2021-2022.

ومنذ انضمام الفرنسي فاران لصفوف يونايتد، خاض 93 مباراة، كما توج مع الفريق الأحمر بلقب وحيد وهو كأس كاراباو لعام 2023 على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد.

وشارك المدافع الفرنسي في 67 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، 58 منها كانت بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق.

المصدر: "وسائل إعلام"

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