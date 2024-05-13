أستون فيلا يفرض التعادل على ليفربول بعد مباراة مثيرة

فرض نادي أستون فيلا التعادل الإيجابي 3-3 على ضيفه ليفربول في مباراة جمعتهما يوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول مبكرا بهدف من نيران صديقة سجله حارس أستون فيلا، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز خطأً في مرماه في الدقيقة الثانية، وأدرك يوري تيليمانس التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 12.

ووضع المهاجم الهولندي كودي غاكبو ليفربول في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أحرز غاريل كوانساه الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 48، وقلص جون دوران الفارق "للفيلانز" في الدقيقة 85، وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، عاد دوران ليعدل النتيجة.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة 79 في المركز الثالث، فيما وصل أستون فيلا للنقطة 68 في المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال)، بفارق خمس نقاط عن ملاحقه توتنهام، علما بأن الأخير ستتاح له فرصة تقليص الفارق بينه وأستون فيلا إلى نقطتين عندما يواجه مانشستر سيتي غدا الثلاثاء.

المصدر: RT