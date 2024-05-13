تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة أستون فيلا

أعلن مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه أستون فيلا مساء اليوم الاثنين في قمة المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر كلوب في لقاء اليوم الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: غوميز، فيرجيل فان دايك، غاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

Lining up on the road for the final time this season 👊🟢 #AVLLIV — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2024

وانتهى حلم ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث ابتعد عنه منافسيه (أرسنال ومانشستر سيتي) بفارق النقاط ولكنه ضمن مركزا ثالثا في الترتيب سيؤهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فيما سيحاول أستون فيلا تأكيد أحقيته بالمركز الرابع والحصول على ثلاث نقاط تؤكد لحاقه بليفربول إلى المسابقة الأوروبية الأعرق.

المصدر: RT