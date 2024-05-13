ليفركوزن يرفع سلسلته التاريخية الخالية من الهزائم إلى 50 مباراة

عزز باير ليفركوزن بطل ألمانيا سلسلته التاريخية إلى 50 مباراة بلا هزيمة في مختلف المسابقات بعد فوزه على بوخوم 5-0 ضمن المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بوخوم آخر فريق يهزم ليفركوزن في مايو 2023، لكن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ضمه إلى قائمة ضحاياه وهزمه بخماسية تناوب على تسجيلها خمسة لاعبين مختلفين: التشيكي باتريك شيك (41) والنيجيري فيكتور بونيفايس (45+2) والمغربي أمين عدلي (76) والكرواتي جوزيب ستانيسيتش (86) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (90+3).

وأكمل بوخوم اللقاء منذ الدقيقة 15 بعشرة لاعبين بعد طرد فيليكس باسلاك إثر خطأ ارتكبه وهو آخر مدافع على النيجيري ناتان تيلا.

🔴⚫️ Bayer Leverkusen’s historical run doesn’t stop with 5️⃣0️⃣ games unbeaten…



…and 141 goals (!) scored in 50 games. pic.twitter.com/bajiIsLumc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

ويواصل ليفركوزن موسمه التاريخي، حيث يقترب من ثلاثية تاريخية بعد حسمه لقب الدوري الألماني وتأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لمواجهة أتالانتا الإيطالي فيما يخوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية أواخر هذا الشهر.

وإضافة إلى كونه لم يخسر بعد هذا الموسم في مختلف المسابقات، فإن ليفركوزن على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي موسما بأكمله من دون أي هزيمة، وهو إنجاز لم يستطع حتى العملاق البافاري بايرن ميونخ تحقيقه.

المصدر: وكالات