جماهير سان جيرمان تودع مبابي بطريقة خاصة في مباراته الأخيرة في "حديقة الأمراء" (فيديو)

حرصت جماهير باريس سان جيرمان على توديع كيليان مبابي بطريقة مميزة قبل خوضه مباراته الأخيرة مع الفريق الباريسي في ملعب "حديقة الأمراء" أمس الأحد.

ورفع مشجعو النادي الباريسي الذين تواجدوا في المدرجات، "تيفو" خاص بمبابي ورددوا هتافات له ووجهوا له التحية، في حين توجه صاحب الـ25 عاما إلى الجمهور وحياهم والتقط صورا له والمشجعين من خلفه قبل ذهابه إلى غرفة خلع الملابس استعدادا لبداية مباراة سان جيرمان ضد ضيفه تولوز ضمن منافسات الجولة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

Les vrais fans de Mbappé ne passeront pas sans aimer ce post❤️#PSGTFCpic.twitter.com/dzjBt6LLr1 — 𝙼𝚘𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛 〄 (@Xoxo__Fun) May 12, 2024

A strange atmosphere for Kylian Mbappé’s last game at the Parc des Princes. His name was booed by the home fans when it was read pre-match before the CUP revealed a large Tifo on honour of the departing forward. pic.twitter.com/dssEYHRtL0 — Get French Football News (@GFFN) May 12, 2024

وتم رفع لافتة أخرى لتوديع النجم الفرنسي كتب عليها: "طفل من ضواحي باريس أصبح أسطورة لباريس سان جيرمان".

🥹👋 It's Kylian Mbappé's last ever PSG home game. The fans have created a tifo for him to say goodbye! ❤️💙 pic.twitter.com/LeoqusenOj — EuroFoot (@eurofootcom) May 12, 2024

وتواجد مبابي في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان في مواجهة تولوز، وسجل هدفا في الدقيقة الثامنة لكن فريقه خسر المباراة بنتيجة 1-3.

وكانت مواجهة تولوز مباراة تحصيل حاصل للفريق الباريسي الذي ضمن تتويجه بلقب الدوري قبل عدة جولات.

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفا في 29 مباراة ضمن الدوري الفرنسي هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي الباريسي في مباراته الـ306.

وكان مبابي أضفى الجمعة الماضي الطابع الرسمي على رحيله عن باريس سان جيرمان بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة.

وأعلن مبابي رحيله دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

المصدر: RT