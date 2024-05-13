المهاجم المغربي النصيري مهدد بالإيقاف لـ12 مباراة

ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري قد يواجه عقوبة الإيقاف لعدة مباريات بسبب انتقاده "العلني" للتحكيم بعد مباراة فريقه إشبيلية أمام فياريال.

وخسر إشبيلية بنتيجة 2-3 أمام فياريال السبت الماضي لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني، علما بأن النصيري سجل ثنائية الفريق الأندلسي.

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وهاجم النصيري الحكم إيزيدرو دياز دي ميرا الذي أدار لقاء إشبيلية وفياريال، حيث صرح: "عانينا كثيرا وافتقرنا إلى القليل من التركيز، لكننا عانينا أيضا مع الحكم".

وأضاف "كان عليه (الحكم) أن يدير اللقاء بشكل جيد، وألا يتحيز للخصم، الهدف الأخير لفياريال كان يجب احتسابه خطأ لصالحنا".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصيري قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من أربع إلى 12 مباراة مع غرامة مالية، حال تطبيق المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني.

وسبق وأن تعرض خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا، وسيرجيو كاناليس لاعب ريال بيتيس السابق، للإيقاف لأربع مباريات، في حالات مشابهة.

المصدر: وكالات