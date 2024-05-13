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دياز يغلق الباب أمام برشلونة

الرياضة

دياز يغلق الباب أمام برشلونة
AFP
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حسم الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي مصيره مع "الريدز"، بعد شائعات الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان يعد برشلونة أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع لويس دياز بالميركاتو المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد 2024-2025.

لكن دياز خرج بتصريحات صحفية أفاد من خلالها بطريقة غير مباشرة أنه يرفض الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى برشلونة، ليتبقى أمام البارسا خيار واحد وهو توجيه الأنظار نحو جناح آخر.

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو قال لويس دياز البالغ 27 عاما: "القدوم إلى هذا النادي العظيم (ليفربول) يجعلك تتعلم الكثير من الأمور لتكون محترفا، وأن تكون شخصا أفضل".

وأضاف: "الحقيقة هي أنني سعيد للغاية، أتمنى أن أكون هنا لسنوات قادمة، وليس لدي أي شك في ذلك".

وبعد هذا التصريح أعرب دياز عن نواياه بخصوص مستقبله، وهو يأمل البقاء في صفوف فريق ليفربول لسنوات قادمة، وعدم الرحيل إلى الدوري الإسباني عبر بوابة برشلونة.

وشارك النجم الكولومبي في 49 مواجهة مع الريدز، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 5 آخرين.

المصدر: "وسائل إعلام"

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