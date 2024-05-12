الدوري الروسي.. سوتشي يصب جام غضبه على ضيفه باري

أمطر فريق سوتشي شباك ضيفه باري بستة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتوالي على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، كيريل كرافتسوف (د. 8)، والفنزويلي ساؤول غواريرابا (د. 32)، والبرازيلي مارسيلو ألفيس (د. 66)، وألكسي سوتورمين (د. 74، د. 83)، ونيكيتا بورميستروف (د. 87) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب الغيني زي توربو هدف فريق باري الوحيد قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ويقبع نادي سوتشي في قاع جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة فقط.

في المقابل يشغل فريق باري القادم من مدينة نيجني نوفغورود، المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ28 من الدوري الروسي الممتاز:

كريليا سوفيتوف – أحمد (0-2)

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روبين – روستوف (3-1)

سبارتاك موسكو – كراسنودار (1-0)

زينيت بطرسبورغ – تسيسكا موسكو (0-1)

بالتيكا – دينانو موسكو (2-3)

أورنبورغ – لوكوموتيف موسكو (0-2)

فاكِل – أورال (0-0)

سوتشي – باري (6-1).

المصدر: RT