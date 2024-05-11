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نتائج مثيرة في الدوري الروسي الممتاز

الرياضة

نتائج مثيرة في الدوري الروسي الممتاز
Sputnik /Михаил Киреев
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شهدت الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، نتائج مثيرة أبرزها هزيمة المتصدر وحامل اللقب زينيت بطرسبورغ، ووصيفه فريق كراسنودار.

وسقط فريق زينيت بطرسبورغ في عقر داره، أمام ضيفه تسيسكا موسكو بهدف وحيد، سجله المهاجم فيودور تشالوف عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بينما خسر نادي كراسنودار خارج أرضه أمام مضيفه فريق العاصمة موسكو الآخر سبارتاك، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد أحرزه اللاعب رومان زوبنين بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وتعرض زينيت بطرسبورغ للهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات مقابل تعادل في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة، ولكنه احتفظ بصدارة الدوري، بفارق نقطة عن وصيفه كراسنودار، الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

بينما رفع فريق سبارتاك موسكو رصيده إلى 46 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع متجاوزا بفارق نقطتين فريق لوكوموتيف موسكو، قبل مباراته أمام مضيفه أورنبورغ غدا الأحد.

كما رفع فريق تسيسكا موسكو رصيده إلى 41 نقطة، حصدها من 27 مباراة، ويحتل المركز السادس على سلم الترتيب.

  المصدر: RT 

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