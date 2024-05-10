واقعة "الاعتداء والسب والقذف".. تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية الشحات والشيبي

قررت محكمة جنح مدينة نصر، حجز دعوى المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، للنطق بالحكم، محددة موعد الجلسة يوم 30 مايو الجاري.

وقد حرك الشيبي دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة اعتداء لاعب الأهلي على الشيبي بالصفع على وجهه، عقب لقاء الفريقين يوم 23 يوليوز 2023 بالدوري المصري الممتاز، حبث فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

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وطلب محامي الشحات تأجيل الدعوى لمدة 3 أشهر، بعد طلبه إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، بينما طلب محامي الشيبي حبس لاعب الأهلي 3 أشهر لاعتدائه بالضرب ضد موكله لاعب بيراميدز.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة اللاعب حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الاتهام الموجه إليه من قبل اللاعب المغربي محمد الشيبي، بأنه تعدى عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي، وتم تحديد جلسة 18 أبريل للنظر في أولى جلسات المحاكمة.

وتعرض الشحات لعقوبة من جانب رابطة الأندية، بالإيقاف لمدة مباراتين، بينما لجأ الشيبي للقضاء المصري، متهما نجم الأهلي بالضرب والسب والقذف، رغم اعتذار الأخير له وقبول اللاعب المغربي الاعتذار في وقت سابق.

المصدر: وسائل إعلام