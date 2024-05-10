المصري عمر أكيد يحقق إنجازا كبيرا في بطولة كأس العالم للرماية بأذربيجان

حقق لاعب منتخب مصر للرماية، عمر خالد أكيد، إنجازا كبيرا، في بطولة كأس العالم للرماية، التي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 1 وحتى 12 مايو الجاري.

وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة من 60 دولة حول العالم، وقدم أكيد أداء مميزا واحتل المركز التاسع مكرر في مسابقة 25 متر مسدس سريع رجال في البطولة، حيث كان بينه وبين النهائي 2 درجة.

وأشاد رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، حازم حسني، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريون في بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

يذكر أن الرامي عمر أكيد قد حجز مقعدا له في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في فرنسا "باريس 2024".

المصدر: "facebook/egyptianshooting"