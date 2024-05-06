سباق الهدافين.. بعد هدف صلاح "بوكر" بتوقيع "الرجل الآلي"

ابتعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع اقتراب الموسم الحالي الـ"البريمير ليغ" من نهايته.

وأحرز إيرلينغ هالاند أربعة اهداف "سوبر هاتريك أو بوكر" في شباك ضيفه وولفرهامبتون (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري.

وعزز المهاجم النرويجي تربعه على عرش صدارة أفضل هدافي "البريميرليغ" للموسم الحالي، برصيد 25 هدفا، مبتعدا بفارق أربعة أهداف عن زميله السابق الإنجليزي كول بالمر، مهاجم تشيلسي الحالي، ويليهما في المركز الثالث السويدي ألكسندر إيساك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، برصيد 20 هدفا.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول ضد ضيفه توتنهام (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا، ويتقاسم المركز الخامس مع الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث).

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم الحالي (2023-2024) للدوري، مع تبقي بعض المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، أبرزها مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي وأخرى لتشيلسي:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 25 هدفا

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2- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 21 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 20 هدفا

4- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفا

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 18 هدفا

5- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 18 هدفا

7- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

8- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 16 هدفا

8- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 16 هدفا

8- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 16 هدفا

11- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 13 أهداف

12- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 12 هدفا

12- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) – 12 هدفا

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12- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 12 هدفا

15- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 11 هدفا

15- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) – 11 أهداف

15- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 11 هدفا

15- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 11 هدفا

15- البلجيكي لياندرو تروسار (أرسنال) – 11 هدفا

20- الإنجليزي إليجاه أديبايو (لوتون تاون) – 10 أهداف

20- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

20- الجامايكي ليون بايلي أستون فيلا (أستون فيلا) – 10 أهداف

20- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 10 أهداف

20- الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

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20- الإنجليزي كارلتون موريس (لوتون تاون) – 10 أهداف

20- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 10 أهداف

20- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 10 أهداف

28- البرازيلي جواو بيدرو (برايتون) – 9 أهداف

28- البرازيلي رودريغو مونيز (فولهام) – 9 أهداف

28- البرازيلي دوغلاس لويز (أستون فيلا) – 9 أهداف

28- الإنجليزي كالوم ويلسون – 9 أهداف..

المصدر: "premierleague"