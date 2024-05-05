تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ويتشبث بحظوظه القارية

سحق تشيلسي جاره وضيفه اللندني وست هام بخماسية نظيفة يوم الأحد في المرحلة الـ36 من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

خماسية "البلوز" حملت توقيع كل من كول بالمر، كونور غالاغير، نوني مادويكي ونيكولاس جاكسون "ثنائية"، في الدقائق 15، 30، 36، 48 و80.

وارتقى تشيلسي إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا الاثنين.

وتشبث تشيلسي بحظوظه القارية لأنه يتخلف عن نيوكاسل السادس بفارق نقطتين فقط ولأن صاحب المركز السادس سيشارك في مسابقة "كونفرس ليغ" أو حتى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في حال فوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد في النهائي المقرر في 25 مايو الحالي.

المصدر: وكالات