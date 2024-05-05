كلوب يعلن عن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة توتنهام

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه توتنهام مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح من البداية بخلاف ما حدث في المباراة الماضية ضد وست هام عندما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء ودخل في مشادة مع مدربه الألماني على خط التماس قبل نزوله كبديل.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة توتنهام كالتالي:

-حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - كوانساه - فان دايك – روبيرتسون.

خط الوسط: إيليوت - إندو - ماك أليستر.

الهجوم: صلاح - غاكبو – دياز.

How we line up for #LIVTOT 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2024

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الخامس مع 60 نقطة.

المصدر: RT