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كلوب يعلن عن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة توتنهام

الرياضة

كلوب يعلن عن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة توتنهام
Globallookpress
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أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه توتنهام مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر كلوب الدفع بمحمد صلاح من البداية بخلاف ما حدث في المباراة الماضية ضد وست هام عندما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء ودخل في مشادة مع مدربه الألماني على خط التماس قبل نزوله كبديل.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة توتنهام كالتالي:

-حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - كوانساه - فان دايك – روبيرتسون.

خط الوسط: إيليوت - إندو - ماك أليستر.

الهجوم: صلاح - غاكبو – دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز الخامس مع 60 نقطة.

المصدر: RT

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