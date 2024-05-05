بعد ثلاثيته في الوحدة.. رونالدو يعلق على اقترابه من تسجيل 900 هدف

أعرب قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتسجيله "هاتريك" قاد به فريقه لاكتساح الوحدة بسداسية نظيفة في ختام الجولة الـ30 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال رونالدو الذي وصل لـ"الهاتريك" رقم 66 في مسيرته الكروية وللهدف رقم 890، لقناة "SSC" السعودية بعد مباراة الوحدة، إن فريقه قدم مباراة كبيرة وأمتع الجمهور، معربا عن سعادته بالمساهمة في تحقيق هذا الفوز الكبير.

كريستيانو رونالدو - قائد #النصر:



• الأرقام القياسية تبحث عن رونالدو

• سأصل إلى 900 هدف

• أتمنى أن نُنهي موسمنا بلقب آخر#دوري_روشن_السعودي⁩#النصر_الوحدة | #SSCpic.twitter.com/xSeqaqYtN1 — SSC (@ssc_sports) May 4, 2024

وعن اقترابه من الوصول للهدف رقم 900 في مسيرته، قال رونالدو إنه يتمنى بلا شك الوصول لهذا الرقم، مشيرا إلى أنه لا يركض وراء الأرقام القياسية ولكنها تأتي بشكل طبيعي عن طريق مواصلة العمل واستمرار الشغف.

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وأكد "الدون" أنه يتمنى أن ينهي فريقه الموسم بلقب كما بدأ الموسم بلقب، مضيفا: "لكن لدينا مباريات مهمة وعلينا أن نستمر بنفس المنوال، وعلينا أن نعمل بجد استعدادا لنهائي كأس الملك".

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفا متقدما بفارق تسعة أهداف عن أقرب منافسيه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: قناة "SSC" السعودية