مدافع بايرن ميونخ أول الغائبين عن مواجهة الإياب بين الفريق البافاري وريال مدريد

أكد بايرن ميونخ غياب لاعبه البرتغالي رافائيل غيريرو المصاب في كاحله خلال الخسارة أمام شتوتغارت أمس السبت، عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل.

ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب غيريرو (30 عاما) عن الملاعب، مشيرا إلى أنه سيفتقد لجهوده خلال "المباريات القادمة"، علما بأنه لا يزال أمامه ثلاث أو أربع مباريات حتى نهاية الموسم (إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال والمباراة النهائية في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في حال تأهله، إضافة إلى مباراتين في الدوري).

ℹ️ Raphael Guerreiro out injured.



The Portugal international suffered ligament and capsular damage to his ankle in yesterday's game. Wishing you a speedy recovery, Rapha! 🙏



🔗https://t.co/Xzm9Ih7yLC#MiaSanMiapic.twitter.com/mM66Prwz4C — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 5, 2024

وأصيب غيريرو الذي يضطلع بمهام دفاعية على الجهة اليسرى إن كان في الدفاع أو الوسط، في أربطة كاحل قدمه اليسرى بعد 17 دقيقة من صافرة بداية المباراة أمام شتوتغارت التي خسرها بايرن 1-3 وغادر الملعب على عكازين.

ودخل غيريرو في سباق مع الزمن ليكون جاهزا لخوض نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف مع منتخب بلاده (14 يونيو - 14 يوليو).

ويأمل بايرن في أن يحرز لقب المسابقة القارية الأم لتعويض خيبة خسارته لقب الدوري الذي هيمن عليه في المواسم الـ11 الماضية لصالح باير ليفركوزن وخروجه من الكأس المحلية، حين يحل الأربعاء ضيفا على ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما 2-2 ذهابا على ملعب "أليانتس أرينا".

المصدر: أ ف ب