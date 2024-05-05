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دورة مدريد.. شفيونتيك تنقذ ثلاث كرات وتثأر من سابالينكا لتتوج باللقب

الرياضة

دورة مدريد.. شفيونتيك تنقذ ثلاث كرات وتثأر من سابالينكا لتتوج باللقب
AP
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ثأرت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عندما تغلبت عليها 7-5 و4-6 و7-6 في المباراة النهائية لدورة مدريد للتنس لتتوج باللقب.

وكانت سابالينكا تغلبت على شفيونتيك 6-3 و3-6 و6-3 في المباراة النهائية العام الماضي وأحرزت اللقب للمرة الثانية بعد عام 2021.

ونجحت شفيونتيك، متصدرة التصنيف العالمي لمدة 101 أسبوعا، في التتويج باللقب بعدما أنقذت ثلاث كرات كانت ستمنح التتويج للبيلاروسية بينهما كرتان في الشوط الثاني عشر للمجموعة الثالثة الحاسمة عندما كانت متخلفة 5-6 والإرسال بحوزتها، والثالثة في الشوط الفاصل عندما كانت متخلفة 6-7 قبل أن تكسب ثلاث نقاط متتالية وتحسم المجموعة لصالحها 9-7.

وهذا اللقب هو الـ20 لشفيونتيك في مسيرتها الاحترافية، والثالث هذا الموسم في دورات الألف نقطة بعد الدوحة وإنديان ويلز.

كما حققت شفيونتيك الفوز السابع على سابالينكا في 10 مواجهات بينهما.

المصدر: وكالات

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