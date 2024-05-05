ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد "هاتريك" رونالدو في شباك الوحدة

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "هاتريك" ليقود فريقه النصر لدك شباك الوحدة بسداسية نظيفة أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو ثلاثيته في الدقائق 7، 12، و52.

وهذا "الهاتريك" هو الخامس لرونالدو منذ انضمامه لنادي النصر في يناير 2023، ليصل "الدون" إلى الثلاثية 66 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفا متقدما بفارق تسعة أهداف عن أقرب منافسيه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وفي ما يلي قائمة أفضل الهدافين في الدوري السعودي قبل خمس مراحل فقط من ختام المسابقة:



1- كريستيانو رونالدو - النصر - 32 هدفا

2- ألكسندر ميتروفيتش- الهلال - 23

3- عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد - 19

4- فاشيون ساكالا - الفيحاء - 16

5- أندرسون تاليسكا- النصر - 16

6- جورج كيفين نكودو - ضمك - 15

7- فراس البريكان- الأهلي - 15

8- ساديو ماني- النصر - 13

9- مالكوم - الهلال - 13

10- سالم الدوسري- الهلال- 13.

المصدر: RT