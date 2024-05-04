 
مباشر

كراسنودار يفوت فرصة الانفراد بصدارة الدوري الروسي بسقوطه أمام أخمات

الرياضة

كراسنودار يفوت فرصة الانفراد بصدارة الدوري الروسي بسقوطه أمام أخمات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xh98

فوت فريق كراسنودار فرصة الانفراد بصدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم ولو مؤقتا بخسارته المفاجئة على أرضه أمام ضيفه أخمات غروزني بهدف دون رد يوم السبت ضمن المرحلة الـ27.

ويدين أخمات بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه محمد كوناتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

إقرأ المزيد
روسيا.. دينامو يهزم زينيت ويشعل المنافسة على تصدر الدوري
روسيا.. دينامو يهزم زينيت ويشعل المنافسة على تصدر الدوري

ورفع أخمات رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد كراسنودار عند 50 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع زينت بطرسبورغ الذي سيكون بمقدوره الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه فاكيل بعد غد الاثنين.

المصدر:sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا