كراسنودار يفوت فرصة الانفراد بصدارة الدوري الروسي بسقوطه أمام أخمات

فوت فريق كراسنودار فرصة الانفراد بصدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم ولو مؤقتا بخسارته المفاجئة على أرضه أمام ضيفه أخمات غروزني بهدف دون رد يوم السبت ضمن المرحلة الـ27.

ويدين أخمات بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه محمد كوناتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

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ورفع أخمات رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد كراسنودار عند 50 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع زينت بطرسبورغ الذي سيكون بمقدوره الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه فاكيل بعد غد الاثنين.

المصدر:sportbox