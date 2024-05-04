المغربي إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك قادش (فيديو)

سجل النجم المغربي إبراهيم دياز هدفا رائعا لفريقه ريال مدريد في شباك قادش خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف دياز من تسديدة صاروخية في الدقيقة 51، حيث استلم المغربي الكرة على مشارف المنطقة وراوغ أحد لاعبي قادش، ثم أرسل كرة قوية بيمناه لتستقر في المقص الأيسر لحارس قادش.

This angle of Brahim Diaz’s goal WOW pic.twitter.com/5JpCbH73qT — WolfRMFC (@WolfRMFC) May 4, 2024

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هدف براهيم دياز !!!



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pic.twitter.com/aJBEHK6Gis — محمود مجيد (@MMajeedX) May 4, 2024

ورفع دياز عدد أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى الرقم 10، وهي أعلى حصيلة تهديفية في موسم واحد للدولي المغربي.

وتشير نتيجة المباراة المقامة الآن، إلى تقدم الريال على قادش بهدف دون رد بعد مرور 55 دقيقة.

المصدر: RT