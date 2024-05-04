المغربي إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك قادش (فيديو)
سجل النجم المغربي إبراهيم دياز هدفا رائعا لفريقه ريال مدريد في شباك قادش خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء هدف دياز من تسديدة صاروخية في الدقيقة 51، حيث استلم المغربي الكرة على مشارف المنطقة وراوغ أحد لاعبي قادش، ثم أرسل كرة قوية بيمناه لتستقر في المقص الأيسر لحارس قادش.
This angle of Brahim Diaz’s goal WOW pic.twitter.com/5JpCbH73qT— WolfRMFC (@WolfRMFC) May 4, 2024
هدف المغربي براهيم دياز العالمي اليوم مع فريقه ريال مدريد ضد قادش #ريال_مدريد#براهيم_دياز#RealMadrid#diazpic.twitter.com/63ROQqoTAp— باتريوت | Patriot (@BouadaSoufiane) May 4, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥— محمود مجيد (@MMajeedX) May 4, 2024
هدف براهيم دياز !!!
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ورفع دياز عدد أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى الرقم 10، وهي أعلى حصيلة تهديفية في موسم واحد للدولي المغربي.
وتشير نتيجة المباراة المقامة الآن، إلى تقدم الريال على قادش بهدف دون رد بعد مرور 55 دقيقة.
المصدر: RT