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المغربي إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك قادش (فيديو)

الرياضة

المغربي إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك قادش (فيديو)
AP
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سجل النجم المغربي إبراهيم دياز هدفا رائعا لفريقه ريال مدريد في شباك قادش خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف دياز من تسديدة صاروخية في الدقيقة 51، حيث استلم المغربي الكرة على مشارف المنطقة وراوغ أحد لاعبي قادش، ثم أرسل كرة قوية بيمناه لتستقر في المقص الأيسر لحارس قادش.

ورفع دياز عدد أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى الرقم 10، وهي أعلى حصيلة تهديفية في موسم واحد للدولي المغربي.

وتشير نتيجة المباراة المقامة الآن، إلى تقدم الريال على قادش بهدف دون رد بعد مرور 55 دقيقة.

المصدر: RT

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