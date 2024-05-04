أرسنال يكرم وفادة بورنموث بثلاثية ويتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي

أكد أرسنال تشبثه بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بورنموث 3-0 ضمن المرحلة الـ36 من المسابقة يوم السبت.

وسجل بوكايو ساكا في الدقيقة 45 (ركلة جزاء)، ولياندرو تروسارد (70)، وديكلان رايس (90+7) أهداف أرسنال.

ورفع "الغانرز" الباحث عن باكورة ألقابه في الدوري منذ العام 2004 رصيده في صدارة الترتيب إلى 83 نقطة بفارق أربع عن مانشستر سيتي الذي يلعب أمام ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم.

ودخل أرسنال إلى لقاء بورنموث، وهو يدرك أنه ليس لديه هامش للخطأ في ظل وجود مان سيتي في أعقابه بالإضافة إلى أن الأخير يملك مباراة مؤجلة أمام توتنهام سيخوضها في 14 مايو الحالي، مما يمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه في المباراتين.

المصدر: وكالات