نجل رونالدو يثير دهشة جماهير نادي النصر السعودي بسيارته "المتواضعة" (فيديو)

أثار كريستيانو جونيور نجل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو، استغراب مشجعي الفريق السعودي بتنقله بسيارة "متواضعة" في نظرهم والتي لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده.

وتداولت الحسابات الجماهيرية لنادي النصر فيديو لكريستيانو الصغير صاحب الـ13 عاما، وهو في لقاء مع مجموعة من جماهير الفريق التي استوقفته في أحد شوارع مدينة الرياض من أجل التقاط صورة معه.

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كريستيانو جونيور راكب سيارة «أكسنت» وتوقف لكي يلتقط الصور مع الجماهير 😅😅



pic.twitter.com/v1xvFmrWK3 — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) May 3, 2024

واللافت في المقطع هو تعجب الجماهير من أن نجل النجم الأسطوري رونالدو والذي يعد أحد أغنى الرياضيين في العالم، كان يتحرك بسيارة "أكسنت" والتي في نظرهم لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده، الذي يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة.

أحلام العصر .. كريستيانو جونيور راكب سيارة أكسنت ووقف يتصور مع الجماهير 😂😂💛 pic.twitter.com/I4R88Yk9MX — ＳＡLＥH (@18s7_) May 3, 2024

وبدا أحد المشجعين مصدوما من سيارة نجل رونالدو وقال: "يا عيال راكب أكسنت"، رغم الأموال الكثيرة التي يحصل عليها والده في النصر ومن قبل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

يذكر أن نادي النصر كان قد وقع مع كريستيانو جونيور مطلع الموسم الحالي وأدرجه في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث اختار ارتداء القميص رقم "7" تيمنا بوالده.

المصدر: منصة "إكس"



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