تقديم قميص ليفربول الجديد يثير ضجة واسعة في السودان! (صور)

استعان نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعبارة سودانية شهيرة لتقديم قمصانه الجديدة لموسم 2024-2025.

ونشرت صفحة ليفربول في موقع "فيسبوك"، صورة الطقم الجديد لـ"الريدز" والتي ظهر فيها النجم المصري محمد صلاح والمدافع الفرنسي إبرايهما كوناتي، وكتبت عليها العبارة السودانية الشهيرة: "الجديد شديد".

ولاقى منشور ليفربول تفاعلا كبير، حيث اقتحم الجمهور السوداني المتابع لصفحة ليفربول التعليقات مؤكدين أن العبارة حصرية على السودان فيما تفاعل البعض الآخر بشكل ساخر مع المنشور.

صفحه ليفربول الرسميه باللهجه السودانيه الجديد شديد



تدشن تيشيرتات الفريق للموسم الجديد pic.twitter.com/iZ6xQ2OiQA — Abazer (@Abazer123456) May 3, 2024

وكتب أحد المعلقين: "نادي ليفربول يدشن قمصانه الجديدة بالمقولة السودانية: الجديد شديد"، فيما كتب آخر: "الجديد شديد تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية".

"الجديد شديد" تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية https://t.co/f3NpZqksSV — Mamdouh. A. Zakariaممدوح بن عبداللطيف زكريا (@mamdohabdulltif) May 4, 2024

في حين تفاعل معلق ثالث بشكل ساخر مع المنشور حيث كتب: "كدة صح.. طالما صلاح موجود يبقي التشيرت تحفة"، ورد عليه آخر: "والله ما اعتدنا ولكن غلبتنا قلة حيلتنا".

المصدر: RT