غوارديولا يكشف عن مرشحه للفوز بكأس أوروبا 2024

رشح مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا منتخب إنجلترا للفوز بكأس أوروبا 2024 هذا الصيف في ألمانيا، بحال سار على خطى فريقه الذي هيمن على الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

وبعد عدة محاولات قريبة، قاد غوارديولا فريقه المملوك إماراتيا، إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

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ويشعر مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق، أن مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت بمقدوره القيام بالأمر عينه مع منتخب "الأسود الثلاثة"، وذلك بعد عدة محاولات قريبة على الصعيدين القاري والدولي.

وبلغ منتخب إنجلترا نصف نهائي مونديال روسيا 2018 والدور ربع النهائي في قطر 2022، وكان قريبا للغاية من حصد لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه صيف 2021، بيد أنه سقط بركلات الترجيح أمام إيطاليا في النهائي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "هم جيدون حقا. لا يتعلق الأمر فقط بموهبة المهاجمين، بل بالتشكيلة بأكملها وغاريث يعلم تماما ما يحب عليه فعله".

وتابع "أشعر، والجميع لديه هذا الشعور، أن المنتخب الإنجليزي، من الأحداث الأخيرة، كأس عالم وكأس أوروبا، يتقدم وهو قريب حقا. لقد خسروا مباراة نهائية ونصف نهائي".

وأردف المدرب الإسباني "عندما تصل إلى هذه المراحل كل سنتين، سيحصل الأمر في نهاية المطاف. الأمر مشابه لنا تقريبا (مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا)، كنا قريبين جدا، وفي النهاية رفعنا اللقب".

واعتبر غوارديولا أن الشغف الإنجليزي باللعبة الذي حمل اللاعبين الضغط في كثير من الأحيان، سيكون عاملا إيجابيا هذه المرة "أرى رد الفعل عندما يخوضون كأس أوروبا أو كأس العالم، الناس تصاب بالجنون في الشوارع. يصابون بالجنون من أجل المنتخب الوطني".

وتابع "هذا يؤكد مدى فخرهم، وفي النهاية، كلاعب كرة قدم، هذا هو الأفضل، بلدك فخور بما تقوم به وبالطريقة التي تلعب مع بلوغ الأدوار المتقدمة".

وأكمل "فقط آمنوا بذلك. إذا آمنوا بمقدورهم فعلها".

وقد يلعب مهاجم مانشستر سيتي فيل فودن دورا كبيرا في تشكيلة ساوثغيت التي تخوض النهائيات القارية في مجموعة تضم صربيا، الدنمارك وسلوفينيا، وذلك بعد موسم جيد مع ناديه.

واختير ابن الـ23 عاما وصاحب 24 هدفا هذا الموسم أفضل لاعب في الموسم أمس الجمعة من قبل رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، متفوقا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في مان سيتي الدولي الإسباني رودري.

المصدر: وكالات